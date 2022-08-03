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Дурнушка Бетти
1-й сезон
4-я серия

Дурнушка Бетти (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2006, Ugly Betty
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

За основу этого американского цикла, взята колумбийская «мыльная опера» «Я — Бетти, страшилка». Сериал рассказывает о внешне непривлекательной и неуклюжей девушке, которая устраивается работать в компанию, связанную с миром моды.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дурнушка Бетти»