Дурман. Сезон 6. Серия 6
Wink
Сериалы
Дурман
6-й сезон
6-я серия
8.62010, Weeds
Драмы, Комедии18+

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Дурман (сериал, 2010) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Культовая криминальная драма о выживании в американском пригороде. «Дурман» — история Нэнси (Мэри-Луиз Паркер), вдовы с двумя детьми. В какой-то момент она попадает в криминальный мир, чтобы прокормить свою семью. Вскоре ее услуги становятся крайне востребованными у всех соседей. «Дурман» — термоядерная смесь из драмы, черного юмора и криминала. Шоу завоевало любовь зрителей и критиков по всему миру и получило ряд наград: от «Золотого глобуса» до премии «Спутник»

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дурман»

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