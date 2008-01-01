Дурман. Сезон 4. Серия 12
Wink
Сериалы
Дурман
4-й сезон
12-я серия
8.62008, Weeds
Драмы, Криминал18+

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Дурман (сериал, 2008) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

Культовая криминальная драма о выживании в американском пригороде. «Дурман» — история Нэнси (Мэри-Луиз Паркер), вдовы с двумя детьми. В какой-то момент она попадает в криминальный мир, чтобы прокормить свою семью. Вскоре ее услуги становятся крайне востребованными у всех соседей. «Дурман» — термоядерная смесь из драмы, черного юмора и криминала. Шоу завоевало любовь зрителей и критиков по всему миру и получило ряд наград: от «Золотого глобуса» до премии «Спутник»

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дурман»

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