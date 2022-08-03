Дурман. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Дурман
3-й сезон
8-я серия
8.62006, Weeds
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Дурман (сериал, 2006) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Культовая криминальная драма о выживании в американском пригороде. «Дурман» — история Нэнси (Мэри-Луиз Паркер), вдовы с двумя детьми. В какой-то момент она попадает в криминальный мир, чтобы прокормить свою семью. Вскоре ее услуги становятся крайне востребованными у всех соседей. «Дурман» — термоядерная смесь из драмы, черного юмора и криминала. Шоу завоевало любовь зрителей и критиков по всему миру и получило ряд наград: от «Золотого глобуса» до премии «Спутник»

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дурман»