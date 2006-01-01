Дурман (сериал, 2006) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

Культовая криминальная драма о выживании в американском пригороде. «Дурман» — история Нэнси (Мэри-Луиз Паркер), вдовы с двумя детьми. В какой-то момент она попадает в криминальный мир, чтобы прокормить сво�ю семью. Вскоре ее услуги становятся крайне востребованными у всех соседей. «Дурман» — термоядерная смесь из драмы, черного юмора и криминала. Шоу завоевало любовь зрителей и критиков по всему миру и получило ряд наград: от «Золотого глобуса» до премии «Спутник»



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