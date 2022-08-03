Думай как женщина (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Думай как женщина. Серия 13
Думай как женщина
1-й сезон
13-я серия

2013, Думай как женщина. Серия 13
Драма, Комедия18+

О сериале

В погоне за высокой должностью и большими деньгами Евгений Новиков теряет работу, репутацию и любовь всей своей жизни. Чтобы вернуть себе прежнюю жизнь и исправить ошибки прошлого, прохиндею и бабнику Новикову придeтся перевоплотиться в настоящую женщину.

