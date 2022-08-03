WinkСериалыДумай как женщина1-й сезон13-я серия
Думай как женщина (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
2013, Думай как женщина. Серия 13
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В погоне за высокой должностью и большими деньгами Евгений Новиков теряет работу, репутацию и любовь всей своей жизни. Чтобы вернуть себе прежнюю жизнь и исправить ошибки прошлого, прохиндею и бабнику Новикову придeтся перевоплотиться в настоящую женщину.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актёр
Марат
Башаров
- АПАктриса
Анна
Попова
- Актёр
Александр
Арсентьев
- Актёр
Владимир
Зайцев
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Антон
Васильев
- Актриса
Екатерина
Дубакина
- Актриса
Елизавета
Лотова
- ИШАктёр
Иван
Шмаков
- АГСценарист
Анна
Графкова
- Сценарист
Александр
Назаров
- ГШСценарист
Гиви
Шавгулидзе
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ОБХудожница
Ольга
Богданова
- МООператор
Михаил
Оркин