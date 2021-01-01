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Феникс Анимация (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
8.72021, ДУХ МОЕЙ ОБЩАГИ | Не лезь, дебил! - 1 серия
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Сюжет
Основной канал студии "Феникс" (основатель — Фeдор "Комикс" Нечитайло). Здесь выкладываются мультсериалы, видеокомиксы и анимационные короткометражки. Наша цель — создание и продвижение рисованных историй на русском языке для аудитории подростков и взрослых.
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