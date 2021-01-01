Dugonajonlar (Подруги) (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Внимание! Сериал на языке оригинала. Сериалда тўрт қизнинг тақдири орқали бугунги ёшларнинг интилиши, орзу-умидлари, мана шу орзуларига етишиш йўлидаги қийинчиликларни қандай босиб ўтаётганлари тасвирланади. Катта ҳаётга энди қадам ташлаган абитуриент қизларнинг талабалик йиллари, бўлажак турмуш ўртоқлари билан учрашуви ва ораларидаги муносабатларнинг ривожланиши, қалбларида муҳаббатнинг куртак отиши, оила қуриш, келинлик даври, фарзандли бўлиб, бир хонадоннинг бекаси сифатида турмушда учрайдиган турли муаммоларни ҳал этишлари акс этади. Сериалнинг асосий ғояси бу – инсон дунёга келаркан, у бахтли бўлишга ҳақли. Бунинг учун курашиш, меҳнат қилиш, интилиш, қийинчиликларни енгиш ва марраларга етишиш лозим. Шу билан бирга қаҳрамонларнинг ҳар бири бахтни ўзича тушунади. Бири фарзандларини парваришлаб, ўзини оиласига бағишлашни бахт деб санаса (зебо), иккинчиси илм олишни, фанда янгиликлар қилишни истайди (оқила), учинчи қаҳрамон катта лавозимларда ишлаб, жамият ривожига ўз ҳиссасини қўшмоқчи (адолат), яна бошқаси тадбиркор, у бойликни, иқтисодий барқарорликни саодат калити деб билади (ёқутхон). Қаҳрамонлар ўз бахтини излайдилар, курашадилар, топадилар, йўқотадилар, баъзан унинг ҳақиқатан бахт эканига шубҳаланадилар. Улар энг қийин даврларда ҳам, қувончли дамларда ҳам бирга. Талабалик остонасида пайдо бўлган мустаҳкам дўстлик ришталари билан боғланган дугоналар муаммоларни биргаликда ҳал қилишади, оғир дамларда бир-бирига суяниш мумкинлигини биладилар ва ҳеч қачон бир-биридан ёрдамини аямайди. Нима бўлганда ҳам тушуниб, маслаҳат бериб, дардлашишади ва қувонишади. Сериал драма жанрида бўлиб, баъзида персонажларнинг диалогларда енгил юмор ҳам уфуриб туради.
