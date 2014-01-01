WinkДетямДуда и Дада2-й сезон24-я серия
Дуда и Дада (мультсериал, 2014) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн
2014, Duda and Dada
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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О сериале
Дуда — маленький кротик. Дада — любопытная девочка. Вместе они познают мир вокруг себя и открывают тайны Неведанного Леса. Дада много путешествует на своем универсальном микроавтобусе по всему свету. Дуда мечтает стать первым в мире кротом-исследователем и путешественником.
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