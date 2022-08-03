Дуда и Дада (мультсериал, 2014) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Дуда и Дада. Сезон 2. Серия 15
2014, Duda and Dada
Дуда — маленький кротик. Дада — любопытная девочка. Вместе они познают мир вокруг себя и открывают тайны Неведанного Леса. Дада много путешествует на своем универсальном микроавтобусе по всему свету. Дуда мечтает стать первым в мире кротом-исследователем и путешественником.

Южная Корея
Мультсериалы, Для самых маленьких
11 мин / 00:11

6.5 КиноПоиск