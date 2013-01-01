Дуда и Дада. Сезон 1. Серия 6
Дуда и Дада (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2013, Duda and Dada
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дуда — маленький кротик. Дада — любопытная девочка. Вместе они познают мир вокруг себя и открывают тайны Неведанного Леса. Дада много путешествует на своем универсальном микроавтобусе по всему свету. Дуда мечтает стать первым в мире кротом-исследователем и путешественником.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
10 мин / 00:10

