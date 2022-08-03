Юная талантливая балерина найдена мертвой в лесу на древнем каменном алтаре. Ее смерть сразу связывают с трагедией давно минувших дней — когда трое детей исчезли в тех же лесах, и только один каким-то образом вернулся. За дело берутся двое симпатичных детективов с загадочным прошлым.

