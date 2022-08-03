Дублинские убийства. Серия 8
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Дублинские убийства
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Дублинские убийства (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2019, Dublin Murders
Детектив, Криминал18+

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О сериале

Юная талантливая балерина найдена мертвой в лесу на древнем каменном алтаре. Ее смерть сразу связывают с трагедией давно минувших дней — когда трое детей исчезли в тех же лесах, и только один каким-то образом вернулся. За дело берутся двое симпатичных детективов с загадочным прошлым.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дублинские убийства»