Дублинские убийства (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2019, Dublin Murders
Детектив, Криминал18+
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О сериале
Юная талантливая балерина найдена мертвой в лесу на древнем каменном алтаре. Ее смерть сразу связывают с трагедией давно минувших дней — когда трое детей исчезли в тех же лесах, и только один каким-то образом вернулся. За дело берутся двое симпатичных детективов с загадочным прошлым.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СГАктриса
Сара
Грин
- КСАктёр
Киллиан
Скотт
- МДАктёр
Майкл
Д’Арси
- ЮОАктёр
Юджин
О’Харе
- ТВАктёр
Том
Вон-Лолор
- МДАктёр
Мо
Данфорд
- ЭОАктриса
Элли
О’Халлоран
- НДАктёр
Ниал
Джордан
- ИКАктёр
Иэн
Кенни
- Актёр
Конлет
Хилл
- Сценарист
Сара
Фелпс
- ТФСценарист
Тана
Френч
- ТБПродюсер
Томми
Балфин
- АГПродюсер
Алан
Гасмер
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- ТМХудожник
Том
МакКаллаг
- НМХудожница
Неназома
МакНэми
- ДФМонтажёр
Дэн
Фаррелл
- БКОператор
Бенджамин
Кракун
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман