Дубль два (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

После выхода из рехаба телезвезда Сэм пытается вернуться в шоу-бизнес. Ради новой роли она устраивается помощницей частного детектива, чтобы узнать профессию своей героини изнутри. Актерские навыки Сэм оказываются весьма полезны в сыскном деле.



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