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Дубль два (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2018, Take Two
Триллеры, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После выхода из рехаба телезвезда Сэм пытается вернуться в шоу-бизнес. Ради новой роли она устраивается помощницей частного детектива, чтобы узнать профессию своей героини изнутри. Актерские навыки Сэм оказываются весьма полезны в сыскном деле.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дубль два»