Дубль два (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2018, Take Two
Триллер, Драма18+
О сериале
После выхода из рехаба телезвезда Сэм пытается вернуться в шоу-бизнес. Ради новой роли она устраивается помощницей частного детектива, чтобы узнать профессию своей героини изнутри. Актерские навыки Сэм оказываются весьма полезны в сыскном деле.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ХДРежиссёр
Холли
Дэйл
- РЛРежиссёр
Роберт
Либерман
- ДТРежиссёр
Джон
Терлески
- ГНРежиссёр
Гай
Норман Би
- РБАктриса
Рэйчел
Билсон
- ЭСАктёр
Эдди
Сибриан
- КдАктёр
Ксавьер
де Гузман
- ЭЛАктриса
Элис
Ли
- АОАктриса
Алийа
О’Брайен
- ДДАктёр
Джордан
Джаварис
- ЛТАктёр
Ламонт
Томпсон
- БМАктёр
Брайан
Маркинсон
- ХДАктриса
Хезер
Дорксен
- КЛАктёр
Колин
Лоуренс
- ЭУСценарист
Эндрю
У. Марлоу
- ТМСценарист
Терри
Миллер
- ДАПродюсер
Дэвид
Аманн
- РБПродюсер
Рола
Бауэр
- РБПродюсер
Рэйчел
Билсон
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЛРХудожник
Люк
Райчли
- ПАХудожница
Пенни
А. Чалмерс
- СДХудожник
Стивен
Джигэн
- БПОператор
Брайан
Пирсон
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан