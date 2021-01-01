Дуайт в сияющих доспехах (сериал, 2021) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Дуайт в сияющих доспехах. Сезон 5. Серия 1
Дуайт в сияющих доспехах
5-й сезон
1-я серия
8.22021, Dwight in Shining Armor
Фэнтези, Комедия12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Подросток по имени Дуайт во время прогулки случайно проваливается в заброшенный тоннель и находит там принцессу-воительницу Гретту, которая спит вот уже тысячу лет. Появление молодого человека разрушает магические чары, и Гретта пробуждается.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

