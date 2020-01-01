Дуайт в сияющих доспехах. Сезон 4. Серия 6
Wink
Детям
Дуайт в сияющих доспехах
4-й сезон
6-я серия
8.22020, Dwight in Shining Armor
Фэнтези, Приключения12+

Эта серия пока недоступна

Дуайт в сияющих доспехах (сериал, 2020) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Подросток по имени Дуайт во время прогулки случайно проваливается в заброшенный тоннель и находит там принцессу-воительницу Гретту, которая спит вот уже тысячу лет. Появление молодого человека разрушает магические чары, и Гретта пробуждается.

Сериал Дуайт в сияющих доспехах 4 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дуайт в сияющих доспехах»