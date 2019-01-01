Дуайт в сияющих доспехах (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Подросток по имени Дуайт во время прогулки случайно проваливается в заброшенный тоннель и находит там принцессу-воительницу Гретту, которая спит вот уже тысячу лет. Появление молодого человека разрушает магические чары, и Гретта пробуждается.



Сериал Дуайт в сияющих доспехах 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.