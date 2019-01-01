Дуайт в сияющих доспехах. Сезон 3. Серия 2
Wink
Детям
Дуайт в сияющих доспехах
3-й сезон
2-я серия
8.22019, Dwight in Shining Armor
Фэнтези, Комедии12+

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Дуайт в сияющих доспехах (сериал, 2019) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Подросток по имени Дуайт во время прогулки случайно проваливается в заброшенный тоннель и находит там принцессу-воительницу Гретту, которая спит вот уже тысячу лет. Появление молодого человека разрушает магические чары, и Гретта пробуждается.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дуайт в сияющих доспехах»