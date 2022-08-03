Друзья (сериал, 2003) сезон 10 серия 14 смотреть онлайн

Шесть молодых людей живут по соседству и весело проводят время вместе. Один из самых успешных американских сериалов начала двухтысячных. Росс, Моника, Чендлер, Джоуи, Рэйчел и Фиби живут в одном доме в Нью-Йорке. Каждый из друзей обладает своим уникальным характером и индивидуальными чертами. Росс — чувствительный ученый-палеонтолог с неудавшейся личной жизнью. Моника — яркая и энергичная девушка, которая всегда стремится к совершенству. Чендлер — юрист со своеобразным чувством юмора. Джоуи — актер-неудачник с многочисленными любовными приключениями. Рэйчел — бывшая модель, которая начинает новую жизнь после разрыва с богатым парнем. Фиби — эксцентричная певица с необычными взглядами на жизнь. Непохожие друг на друга друзья превращаются из беспечных молодых людей в уверенных в себе личностей. Оставайтесь с Wink, чтобы провести время с популярным комедийным ситкомом, — смотреть сериал «Друзья» онлайн бесплатно можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

