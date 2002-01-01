Друзья. Рождественские эпизоды (сериал, 2002) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Шесть молодых людей живут по соседству и весело проводят время вместе. Один из самых успешных американских сериалов начала двухтысячных. Росс, Моника, Чендлер, Джоуи, Рэйчел и Фиби живут в одном доме в Нью-Йорке. Каждый из друзей обладает своим уникальным характером и индивидуальными чертами. Росс — чувствительный ученый-палеонтолог с неудавшейся личной жизнью. Моника — яркая и энергичная девушка, которая всегда стремится к совершенству. Чендлер — юрист со своеобразным чувством юмора. Джоуи — актер-неудачник с многочисленными любовными приключениями. Рэйчел — бывшая модель, которая начинает новую жизнь после разрыва с богатым парнем. Фиби — эксцентричная певица с необычными взглядами на жизнь. Непохожие друг на друга друзья превращаются из беспечных молодых людей в уверенных в себе личностей. Оставайтесь с Wink, чтобы провести время с популярным комедийным ситкомом, — смотреть сериал «Друзья» онлайн бесплатно можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Гари
Хэлворсон
- КБРежиссёр
Кевин
Брайт
- Режиссёр
Майкл
Лембек
- ДБРежиссёр
Джеймс
Берроуз
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- Актёр
Мэттью
Перри
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- ДМАктёр
Джеймс
Майкл Тайлер
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- Актриса
Кристина
Пиклз
- Актриса
Мэгги
Уилер
- ДАСценарист
Доути
Абрамс
- ББСценарист
Бетси
Борнс
- БЛСценарист
Билл
Лоуренс
- КБПродюсер
Кевин
Брайт
- ДКПродюсер
Дэвид
Крэйн
- МКПродюсер
Марта
Кауффман
- ВКПродюсер
Венди
Кноллер
- ДСХудожник
Джо
Стюарт
- ДШХудожник
Джон
Шаффнер
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ЭЗМонтажёр
Энди
Зэлл
- МНОператор
Микель
Нейерс
- НМОператор
Ник
МакЛин
- РХОператор
Ричард
Хиссонг
- МСКомпозитор
Майкл
Склофф
- ЭУКомпозитор
Элли
Уиллис