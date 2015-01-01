6.42015, Друзья. Приключения медвежат. Серия 15
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
Друзья. Приключения медвежат (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
О сериале
Знакомьтесь с медвежатами Джонни и Полли. Однажды они встретили пчeлку Джет, которая показала им путь в сказочную страну. В этом месте всe было прекрасно. Но в каждой сказке есть место злодею, а именно — коту Мэлу. Друзья спешат защитить страну от козней пушистого злодея.
