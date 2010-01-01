WinkДетямДрузья ангелов2-й сезон13-я серия
Друзья ангелов (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн
2010, Angel's Friends
Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Герои популярного мультсериала – ученики «Золотой школы», где юные ангелы учатся вдохновлять людей на добрые поступки, а маленькие дьяволята – искушать на темные дела. Представителям двух лагерей запрещено общаться между собой, но девочка-ангелочек Раф и демон Сульфус нарушают это правило.
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Информация
СтранаИталия
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb