Друзья ангелов (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2009, Angel's Friends
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Герои популярного мультсериала – ученики «Золотой школы», где юные ангелы учатся вдохновлять людей на добрые поступки, а маленькие дьяволята – искушать на темные дела. Представителям двух лагерей запрещено общаться между собой, но девочка-ангелочек Раф и демон Сульфус нарушают это правило.
СтранаИталия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb