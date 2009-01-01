Друзья ангелов (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

Сюжет

Герои популярного мультсериала – ученики «Золотой школы», где юные ангелы учатся вдохновлять людей на добрые поступки, а маленькие дьяволята – искушать на темные дела. Представителям двух лагерей запрещено общаться между собой, но девочка-ангелочек Раф и демон Сульфус нарушают это правило.



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