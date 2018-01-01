WinkСериалыДругой (2018)1-й сезон3-я серия
Другой (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2018, Другой (2018). Серия 3
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Танцовщица Полина пережила трагедию и разучилась мечтать. В поисках новой мечты она приезжает к родне в Буковель, где еe ждeт безответно влюблeнный друг. Но встреча с таинственным незнакомцем переворачивает жизнь девушки — встанет ли его репутация на пути у любви?
Рейтинг
5.6 IMDb
- Режиссёр
Виктор
Конисевич
- АГРежиссёр
Алексей
Горбунов
- ОГАктриса
Ольга
Гришина
- Актёр
Александр
Ратников
- АПАктёр
Артем
Позняк
- АПАктриса
Александра
Польгуй
- ВПАктёр
Владислав
Писаренко
- СРАктёр
Сергей
Радченко
- СДАктёр
Сергей
Дзялик
- ОМАктёр
Олег
Масленников
- АРАктриса
Алеся
Романова
- Актёр
Виктор
Конисевич
- СДСценарист
Сергей
Дзюба
- АКСценарист
Артемий
Кирсанов
- ВРОператор
Вячеслав
Раковский
- СМКомпозитор
Сергей
Могилевский