Другой (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Другой (2018)
1-й сезон
3-я серия

Мелодрама18+

О сериале

Танцовщица Полина пережила трагедию и разучилась мечтать. В поисках новой мечты она приезжает к родне в Буковель, где еe ждeт безответно влюблeнный друг. Но встреча с таинственным незнакомцем переворачивает жизнь девушки — встанет ли его репутация на пути у любви?

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.6 IMDb

