Другая жизнь (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Вера — дочь крупного бизнесмена и выросла в достатке и роскоши. Она привыкла, что всe ей в жизни достается легко и просто, а отказы она никогда и не слышала. Любые проступки ей сходят с рук благодаря богатому и влиятельному отцу. Однако рано или поздно за всe приходиться расплачиваться. Вера нако�нец нашла себе достойного избранника, которого даже одобрил ее властный отец. Наша героиня считает, что наконец обрела настоящее счастье и решает отметить удачную помолвку с подругами. Застолье было очень шумным и насыщенным, но наша героиня старалась себя держать в руках, ей ведь еще садиться за руль.



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