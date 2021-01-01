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Катя Рыбалка (сериал, 2021) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн
6.72021, Дрофа Фишинг 2020 наше с папой выступление на соревнованиях по ловле спиннингом с лодки!
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О сериале
Всем привет! Меня зовут Катя Шеремет, в социальных сетях я больше известна как Катя Рыбалка! Я коренная Одесситка из семьи рыболовов! Люблю рыбалку всю свою жизнь, впервые папа взял меня с собой когда мне еще не исполнилось 4 годика и с тех пор это любимое дело! На своем канале я буду рассказывать о своих рыболовных приключениях и о своей жизни, которая безраздельно с этим связана!
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