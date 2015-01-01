Дрейкеры. Серия 5
Wink
Детям
Дрейкеры
1-й сезон
5-я серия

Дрейкеры (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2015, The drakers
Мультсериалы6+

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Сюжет

Дрейкерс - это особая команда Феррари, собранная специально для участия в гонке Формула Kids, которая стала самых захватывающим Всемирным Чемпионатом. Гонками увлекаются многие, как юноши, так и взрослые мужчины, ведь жажда скорости не оставляет равнодушным никого.

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