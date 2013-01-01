Древний Египет
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Детям
10 класс. Всеобщая история
Древний мир
Древний Египет

10 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

6.22013, Древний Египет
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеДревний мирСредние векаНовое время

Сюжет

На этом уроке вы узнаете об одной из древнейших цивилизаций в истории человечества ; государстве Древнего Египта. Вы узнаете о том, на какие периоды историки разделяют историю Древнего Египта, а также характерные особенности каждого из этих периодов. Завоевательные походы, египетские религиозные культы, культура и искусство, а также легендарные пирамиды Гизы ; обо всем этом вы узнаете из данного урока.

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