Древние цивилизации (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Пирамиды, Парфенон, Мачу-Пикчу… Эти сооружения являют собой остатки былых миров и свидетельствуют об изобретательности их строителей. Что нам известно об этих памятниках культуры и тех, кто их воздвиг? Археологические открытия и ведущие эксперты раскрывают секреты древних цивилизаций.



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