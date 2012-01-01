Древние цивилизации. Серия 3
Wink
Детям
Древние цивилизации
1-й сезон
3-я серия

Древние цивилизации (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Древние цивилизации. Серия 3
Документальный6+

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О сериале

Пирамиды, Парфенон, Мачу-Пикчу… Эти сооружения являют собой остатки былых миров и свидетельствуют об изобретательности их строителей. Что нам известно об этих памятниках культуры и тех, кто их воздвиг? Археологические открытия и ведущие эксперты раскрывают секреты древних цивилизаций.

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Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

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