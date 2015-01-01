Древние сокровища Мьянмы. Серия 2
Wink
Детям
Древние сокровища Мьянмы
1-й сезон
2-я серия

Древние сокровища Мьянмы (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Древние сокровища Мьянмы. Серия 2
Документальный6+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Таинственная Мьянма, страна золота и тысячи пагод. Жемчужина Азии славится древней культурой и архитектурой. Долгие годы еe традиции и история были скрыты от мира. И для большинства людей этот уникальный археологический памятник до сих пор остаeтся неизвестным.

Сериал Древние сокровища Мьянмы 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг