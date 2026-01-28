Древние пришельцы. Сезон 1. Серия 1
Древние пришельцы (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2009, Ancient Aliens
Документальный, Блог12+

О сериале

Сериал «Древние пришельцы» — документальное исследование гипотезы о том, что в далеком прошлом наши предки контактировали с пришельцами из космоса.

Аавторы телешоу не сомневаются: существует масса как археологических, так и культурных свидетельств палеоконтактов. В эпизодах сериала исследуются религиозные тексты, древние мифы и легенды, где якобы упоминаются случаи взаимодействия людей с представителями внеземных цивилизаций. Приглашенные эксперты делятся своими гипотезами и пытаются обосновать их культурологическими и археологическими находками, а также дают собственные интерпретации последних научных открытий в астрономии и палеоантропологии.

Если вы хотите услышать мнение людей, для которых грань между рациональным и мистическим неизмеримо тонка, не пропустите сериал «Древние пришельцы». Смотреть его можно как для развлечения, так и для того, чтобы познакомиться с альтернативными взглядами на современную науку.

