Древние пришельцы (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сериал «Древние пришельцы» — документальное исследование гипотезы о том, что в далеком прошлом наши предки контактировали с пришельцами из космоса.



Аавторы телешоу не сомневаются: существует масса как археологических, так и культурных свидетельств палеоконтактов. В эпизодах сериала исследуются религиозные тексты, древние мифы и легенды, где якобы упоминаются случаи взаимодействия людей с представителями внеземных цивилизаций. Приглашенные эксперты делятся своими гипотезами и пытаются обосновать их культурологическими и археологическими находками, а также дают собственные интерпретации последних научных открытий в астрономии и палеоантропологии.



Если вы хотите услышать мнение людей, для которых грань между рациональным и мистическим неизмеримо тонка, не пропустите сериал «Древние пришельцы». Смотреть его можно как для развлечения, так и для того, чтобы познакомиться с альтернативными взглядами на современную науку.

