Дракула. Сезон 1. Серия 10
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Дракула (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2013, Dracula 1
Ужасы, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Конец 19-го века. Таинственный Дракула прибыл в Лондон, выдавая себя за американского предпринимателя. Он особенно заинтересован в новой технологии электричества, которая обещает сделать ночь светлее, что полезно для тех, кто избегает солнца…

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дракула»

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