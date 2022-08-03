Дракоша Тоша. Сезон 1. Серия 7
Wink
Детям
Дракоша Тоша.
1-й сезон
7-я серия

Дракоша Тоша. (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.52017, Дракоша Тоша. Сезон 1. Серия 7
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Волшебный мультсериал для самых маленьких. Малыши-панды Яша и Няша каждый день путешествуют в сказочные миры вместе с живой плюшевой игрушкой по прозвищу Дракоша Тоша. Забавный дракончик выдувает мыльные пузыри, и даже самый скучный день превращается в удивительное приключение.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb