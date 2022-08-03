WinkДетямДракоша Тоша.1-й сезон2-я серия
Дракоша Тоша. (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.52017, Дракоша Тоша. Сезон 1. Серия 2
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Волшебный мультсериал для самых маленьких. Малыши-панды Яша и Няша каждый день путешествуют в сказочные миры вместе с живой плюшевой игрушкой по прозвищу Дракоша Тоша. Забавный дракончик выдувает мыльные пузыри, и даже самый скучный день превращается в удивительное приключение.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ММРежиссёр
Марина
Мошкова
- МШРежиссёр
Марина
Шарова
- ТМРежиссёр
Татьяна
Мошкова
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- Актриса
Юлия
Рудина
- ИКСценарист
Инга
Киркиж
- ИКСценарист
Иордан
Кефалиди
- СМСценарист
Светлана
Мардаголимова
- СВСценарист
Семён
Воронин
- ОРПродюсер
Олег
Рой
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- АУХудожница
Анна
Уманец
- ЕФХудожница
Елена
Фирсова
- ММХудожница
Мария
Мосейкина
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов