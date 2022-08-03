Драконы. Команда спасения (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Драконы. Команда спасения. Сезон 1. Серия 4
Драконы. Команда спасения
1-й сезон
4-я серия

8.12019, Dragons: Rescue Riders
Мультсериалы, Комедия0+

О сериале

Это история о храбрых детях, которые дружат с драконами и разрушают стереотипы об огнедышащих созданиях. Близнецы Дак и Лейла обладают уникальным даром понимать язык драконов, поэтому им удается собрать команду из этих удивительных существ. В нее входят милые дракончики Быстрокрыл, Остряк, Лето, Искра и Бeрпл. Они помогают Даку и Лейле поддерживать порядок в городке Хаттсгалор и защищать его жителей от опасностей. И, конечно, ни один день этой дружной команды не обходится без приключений!

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Боевик, Приключения, Фэнтези, Детектив, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.9 IMDb

