Драконы. Команда спасения (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Это история о храбрых детях, которые дружат с драконами и разрушают стереотипы об огнедышащих созданиях. Близнецы Дак и Лейла обладают уникальным даром понимать язык драконов, поэтому им удается собрать команду из этих удивительных существ. В нее входят милые дракончики Быстрокрыл, Остряк, Лето, Искра и Бeрпл. Они помогают Даку и Лейле поддерживать порядок в городке Хаттсгалор и защищать его жителей от опасностей. И, конечно, ни один день этой дружной команды не обходится без приключений!

