Драконы. Команда спасения (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.12019, Dragons: Rescue Riders
Мультсериалы, Фэнтези0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Это история о храбрых детях, которые дружат с драконами и разрушают стереотипы об огнедышащих созданиях. Близнецы Дак и Лейла обладают уникальным даром понимать язык драконов, поэтому им удается собрать команду из этих удивительных существ. В нее входят милые дракончики Быстрокрыл, Остряк, Лето, Искра и Бeрпл. Они помогают Даку и Лейле поддерживать порядок в городке Хаттсгалор и защищать его жителей от опасностей. И, конечно, ни один день этой дружной команды не обходится без приключений!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Боевик, Приключения, Фэнтези, Детектив, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
5.9 IMDb
- ТСРежиссёр
Т.Дж.
Салливан
- ГХРежиссёр
Гленн
Хэрмон
- НКАктёр
Ной
Кэй Бентли
- ББАктриса
Бреннли
Браун
- ЗКАктёр
Зак
Каллисон
- НКАктёр
Николас
Канту
- СДАктриса
Скай
Джексон
- АРАктёр
Андре
Робинсон
- ММАктриса
Марсаи
Мартин
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- БГАктёр
Брэд
Грусник
- РФАктёр
Рошон
Феган
- САСценарист
Стивен
Алтире
- ДТСценарист
Джон
Телеген
- ДССценарист
Джек
С. Томас
- РКПродюсер
Рэйчел
Кюре
- БРПродюсер
Брайан
Робертс
- ДСПродюсер
Джек
С. Томас
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Степанов
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова