Драконы. Команда спасения. Сезон 1. Серия 13
Драконы. Команда спасения
1-й сезон
13-я серия

Драконы. Команда спасения (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

8.12019, Dragons: Rescue Riders
Мультсериалы, Комедия0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Это история о храбрых детях, которые дружат с драконами и разрушают стереотипы об огнедышащих созданиях. Близнецы Дак и Лейла обладают уникальным даром понимать язык драконов, поэтому им удается собрать команду из этих удивительных существ. В нее входят милые дракончики Быстрокрыл, Остряк, Лето, Искра и Бeрпл. Они помогают Даку и Лейле поддерживать порядок в городке Хаттсгалор и защищать его жителей от опасностей. И, конечно, ни один день этой дружной команды не обходится без приключений!

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Фэнтези, Детектив, Мультсериалы
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.9 IMDb

