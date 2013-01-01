Драконы и всадники Олуха. Сезон 2. Серия 16
Wink
Детям
Драконы и всадники Олуха
2-й сезон
16-я серия

Драконы и всадники Олуха (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

8.82013, Dragons: Riders of Berk
Мультсериалы, Фэнтези6+

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Сюжет

Первый сезон мультсериала, основанного на популярной анимационной франшизе «Как приручить дракона». Викинги больше не враждуют с драконами, а пытаются жить в мире и гармонии на острове Олух. Это не всегда просто, ведь нрав огнедышащих существ весьма непредсказуем. Чтобы легче находить общий язык, Иккинг открывает Школу для дрессировки драконов.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Драконы и всадники Олуха»