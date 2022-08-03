Драконы и всадники Олуха. Сезон 2. Серия 15
Wink
Детям
Драконы и всадники Олуха
2-й сезон
15-я серия

Драконы и всадники Олуха (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

8.82013, Dragons: Riders of Berk
Мультсериалы, Комедия6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Первый сезон мультсериала, основанного на популярной анимационной франшизе «Как приручить дракона». Викинги больше не враждуют с драконами, а пытаются жить в мире и гармонии на острове Олух. Это не всегда просто, ведь нрав огнедышащих существ весьма непредсказуем. Чтобы легче находить общий язык, Иккинг открывает Школу для дрессировки драконов.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Драконы и всадники Олуха»