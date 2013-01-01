Драконы и всадники Олуха (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
8.82013, Dragons: Riders of Berk
Мультсериалы, Комедия6+
О сериале
Первый сезон мультсериала, основанного на популярной анимационной франшизе «Как приручить дракона». Викинги больше не враждуют с драконами, а пытаются жить в мире и гармонии на острове Олух. Это не всегда просто, ведь нрав огнедышащих существ весьма непредсказуем. Чтобы легче находить общий язык, Иккинг открывает Школу для дрессировки драконов.
Сериал Драконы и всадники Олуха 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Санфорд
- ЛдРежиссёр
Луи
дель Кармен
- ДЭРежиссёр
Джон
Энг
- Актёр
Джей
Барушель
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- АФАктриса
Америка
Феррера
- ЗПАктёр
Зак
Перлман
- ННАктёр
Нолан
Норт
- КЭАктёр
Крис
Эджерли
- ДААктриса
Джули
Ариелла Маркус
- АВАктриса
Андре
Вермюлен
- Актёр
Стивен
Рут
- АЭСценарист
Арт
Эдлер Браун
- СЧСценарист
Сэмюэл
Черингтон
- ДСПродюсер
Дуглас
Слоун
- АЭПродюсер
Арт
Эдлер Браун
- ЧХПродюсер
Чед
Хаммес
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ИВАктёр дубляжа
Игорь
Виноградов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- СААктриса дубляжа
Софья
Ануфриева
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ККХудожник
Кевин
Конран
- ДЛМонтажёр
Джон
Лаус
- ЛХМонтажёр
Линн
Хобсон
- ПТМонтажёр
Питер
Томашевич
- ЭММонтажёр
Эрнесто
Матаморос