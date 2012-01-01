Драконы и всадники Олуха (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Первый сезон мультсериала, основанного на популярной анимационной франшизе «Как приручить дракона». Викинги больше не враждуют с драконами, а пытаются жить в мире и гармонии на острове Олух. Это не всегда просто, ведь нрав огнедышащих существ весьма непредсказуем. Чтобы легче находить общий �язык, Иккинг открывает Школу для дрессировки драконов.



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