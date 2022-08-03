Драконы и всадники Олуха (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
8.82012, Dragons: Riders of Berk
Мультсериалы, Драма6+
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О сериале
Первый сезон мультсериала, основанного на популярной анимационной франшизе «Как приручить дракона». Викинги больше не враждуют с драконами, а пытаются жить в мире и гармонии на острове Олух. Это не всегда просто, ведь нрав огнедышащих существ весьма непредсказуем. Чтобы легче находить общий язык, Иккинг открывает Школу для дрессировки драконов.
СтранаКитай, США
ЖанрСемейный, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Санфорд
- ЛдРежиссёр
Луи
дель Кармен
- ДЭРежиссёр
Джон
Энг
- Актёр
Джей
Барушель
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- АФАктриса
Америка
Феррера
- ЗПАктёр
Зак
Перлман
- ННАктёр
Нолан
Норт
- КЭАктёр
Крис
Эджерли
- ДААктриса
Джули
Ариелла Маркус
- АВАктриса
Андре
Вермюлен
- Актёр
Стивен
Рут
- АЭСценарист
Арт
Эдлер Браун
- СЧСценарист
Сэмюэл
Черингтон
- ДСПродюсер
Дуглас
Слоун
- АЭПродюсер
Арт
Эдлер Браун
- ЧХПродюсер
Чед
Хаммес
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ИВАктёр дубляжа
Игорь
Виноградов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- СААктриса дубляжа
Софья
Ануфриева
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ККХудожник
Кевин
Конран
- ДЛМонтажёр
Джон
Лаус
- ЛХМонтажёр
Линн
Хобсон
- ПТМонтажёр
Питер
Томашевич
- ЭММонтажёр
Эрнесто
Матаморос