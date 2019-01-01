Доверься мне. Сезон 2. Серия 2
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Доверься мне (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

8.32019, Trust Me
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Кэт — квалифицированная медсестра. Потеряв работу, она идeт на крайние меры, чтобы обеспечить жизнь дочери. Отчаявшись, женщина крадeт удостоверение врача, принадлежавшее лучшей подруге, и начинает новую жизнь в качестве доктора. Но прошлое ежедневно угрожает разрушить хрупкое равновесие.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb