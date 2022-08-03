Доверься мне. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Доверься мне
1-й сезон
4-я серия

Доверься мне (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.32017, Trust Me
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кэт — квалифицированная медсестра. Потеряв работу, она идeт на крайние меры, чтобы обеспечить жизнь дочери. Отчаявшись, женщина крадeт удостоверение врача, принадлежавшее лучшей подруге, и начинает новую жизнь в качестве доктора. Но прошлое ежедневно угрожает разрушить хрупкое равновесие.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Триллер
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb