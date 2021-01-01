DOVASKA (сериал, 2021) сезон 1 серия 11158 смотреть онлайн

Сюжет

Меня зовут Иван, в играх меня знают как DOVASKA, мне 21 год. С детства (5 лет) у меня дефект речи (заикание) напугала собака. В свободное время играю в разные игры и записываю по ним видео. Надеюсь что Вам понравится мое творчество:)



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