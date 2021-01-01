DOVASKA (сериал, 2021) сезон 1 серия 11033 смотреть онлайн
7.52021, DOVASKA оценивает сеты гильдии HARD SKILL FAST
Блоги18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Меня зовут Иван, в играх меня знают как DOVASKA, мне 21 год. С детства (5 лет) у меня дефект речи (заикание) напугала собака. В свободное время играю в разные игры и записываю по ним видео. Надеюсь что Вам понравится мое творчество:)
Сериал DOVASKA оценивает сеты гильдии HARD SKILL FAST 1 сезон 11033 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.