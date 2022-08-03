WinkСериалыДостоевский1-й сезон2-я серия
Достоевский (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2010, Достоевский. Серия 2
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мини-сериал охватывает довольно большой период жизни Федора Михайловича — с момента разгрома кружка петрашевцев (декабрь 1849 г.) до написания «Братьев Карамазовых» (1879 г.)
ЖанрДрама
КачествоSD
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ВХРежиссёр
Владимир
Хотиненко
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- Актриса
Алла
Юганова
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- Актриса
Дарья
Мороз
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- Актёр
Сергей
Тарамаев
- ЛОАктёр
Леонид
Окунёв
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- СШПродюсер
Сергей
Шумаков
- НКПродюсер
Наталья
Коткова
- НДХудожница
Наталья
Дзюбенко
- НСХудожница
Наталья
Студенова
- ТПХудожница
Татьяна
Пояркова
- КПХудожник
Константин
Пахотин
- ВДХудожник
Владимир
Донсков
- АОХудожник
Андреас
Ольсхаусен
- МПМонтажёр
Максим
Полинский
- МУМонтажёр
Максим
Урманов
- ИДОператор
Илья
Дёмин
- ААКомпозитор
Алексей
Айги