Доставка Пиквика (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

8.12020, Pikwik Pack
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доставка Пиквика — это команда из четырех очаровательных животных: ежика Юки, енота Акселем, бегемота Тибором и кошки Хейзел. Они доставляют волшебные посылки, наполненные любовью, добрым жителям Пиквика. Каждый день приходит новая посылка с сюрпризом! Посылка поставляется с биркой, содержащей информацию, обозначенную тремя цветными бриллиантами: красным (получатель), желтым (местоположение) и зеленым (время, к которому посылка должна быть доставлена или как с ней следует обращаться). Команда может столкнуться с бурными порогами, штормовым небом или туманным лесом, но когда они работают вместе, они всегда справляются!

Страна
Канада
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb