Достать коротышку. Сезон 1. Серия 5
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Достать коротышку
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5-я серия

Достать коротышку (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.62017, Get Shorty
Комедия, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Майлз Дейли – вполне успешный гангстер, но его жене не по душе криминальная деятельность супруга. Однажды в руки к Дейли попадает киносценарий, и герой решает, что это шанс стать наконец честным человеком. Правда, за финансовой поддержкой начинающий кинопродюсер все же обращается к мафиози.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Достать коротышку»